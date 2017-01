O Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba atendeu a duas ocorrências durante o sábado, dia 21. O primeiro foi de resgate de vítima de afogamento, por volta as 19h. A vítima Wilson Antunes dos Santos Alves, de 23 anos, teria entrado nas águas do Rio do Peixe. Ele estaria alcoolizado, quando começou a se afogar, sendo salvo por populares. Os bombeiros foram chamados para prestar o atendimento.

O segundo fato foi um capotamento de veículo. O acidente aconteceu na linha Zonalta, interior do município. Envolveu um Fiat Uno, placas de Viadutos. Os ocupantes de 70 a 66 anos, foram socorridos e passam bem.