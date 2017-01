Elas estavam em uma motocicleta, quando outra moto cortou a frente, provocou o acidente e fugiu do local.

Duas pessoas feridas em acidente com moto na área central de Concórdia

Duas pessoas ficaram levemente feridas em uma colisão envolvendo duas motocicletas. O fato ocorreu na rua 29 de julho, no centro de Concórdia, por volta das 11hs da manhã deste domingo dia 22. Segundo informações, a condutora da motocicleta Biz, com placa de concórdia, de iniciais A.C.N.P.G., de 19 anos, informou que uma motocicleta saiu do Posto Santa Clara em alta velocidade cortando a frente da moto que ela conduzia, vindo a causar a queda mesma.

Na carona estáva um jovem, também de 19 anos, de iniciais L.D., ambos foram atendidos pela equipe dos Bombeiros Voluntario e do SAMU e conduzidos ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com pequenas escoriações.

A Polícia Militar esteve no local para realizar os levantamentos do acidente. Populares repassaram para os policiais a placa da motocicleta que causou o acidente e evadiu se do local, trata-se de uma moto Twister Bordô de placa MDH 2537.

(Com informações do repórter André Krüger)