Mais uma colisão no trevão do Irani

Mais um acidente foi registrado no trevão do Irani, no entroncamento das BRs 153 com a 282. Foi uma colisão envolvendo um GM/Agile placas MJF 3438 de Itajaí/SC que estava ocupado por quatro pessoas, dois adultos e duas crianças que não sofreram ferimentos. No outro veículo um Ssangyong/Kyronm placas 0906 de Curitiba/PR com apenas o condutor que nada sofreu. O fato foi na tarde desse domingo, dia 22. Todos foram atendidos pela equipe dos Bombeiros Voluntários de Irani e não precisaram ser conduzidos para o Pronto atendimento.

Este acidente teve danos materiais de pequena monta. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para realizar os levantamentos do acidente. Este foi o quinto acidente no trevão em menos de trinta dias. Até então, o último tinha acontecido na sexta-feira, dia 20.

(Fonte: Bombeiros Irani Via Repórter André Kruger)