Evento internacional de xadrez segue até o próximo dia 26, na Capital do Estado.

Quarteto concordiense inicia o Floripa Chess com o pé direito

O quarteto concordiense começou com o pé direito a Terceira Edição do Floripa Chess, evento internacional de xadrez que está acontecendo na Capital do Estado.

Eduardo Yamamoto venceu as três partidas que disputou. Já Jaisson Bassani venceu dois dos três compromissos, até aqui. Luan Klein tem uma vitória, um empate e uma derrota. Por fim, Marco Albiero venceu só uma das três partidas que disputou até aqui.

A competição segue até o próximo dia 26.