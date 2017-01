O prefeito Olmir Paulinho Benjamini, Bile, assinou na última sexta - feira dia (20), juntamente com o presidente da entidade José Luiz Fontanella, convênio com o Hospital Beneficente Piratuba/Ipira, no valor de 118.500,00 mil, divididas em três parcelas mensais de R$ 39.500,00 reais.



O convênio foi celebrado através de lei municipal, aprovada pela Câmara de Vereadores de Piratuba em Sessão extraordinária no dia 16 de janeiro. Assinado em caráter de emergência por três meses, visa garantir o cumprimento das obrigações da entidade, bem como zelar pelo atendimento médico hospitalar aos piratubenses.



A justificativa para o convênio assinado ser de apenas três meses, se da pela necessidade da nova administração se aprofundar sobre a situação funcional e financeira do hospital, bem como buscar juntamente com a diretoria, a melhor maneira de manter a entidade em pleno funcionamento e buscar os melhoramentos necessários.

Com informações - Paulo Schuch - Ascom Prefeitura Piratuba.