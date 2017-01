Mulher é agredida por golpe de facão e companheiro acaba sendo detido. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia 21, na cidade de Lindóia do Sul. A ocorrência foi em uma residência no bairro Caminho do Sol. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Lindóia do Sul foi chamado para atender a ocorrência e socorreu a vítima, de iniciais A.K.A, de 57 anos. Ela apresentava um corte na mão direita desferida pelo marido. O companheiro e suposto agressor, de iniciais M.J.P, de 42 anos, encontrava-se no interior da residência. A Polícia Militar foi acionada para atender o fato.

Diante dos fatos, a vítima foi conduzida para o Hospital Izolde Dalmora, em Lindóia do Sul, e em seguida para o Hospital São Francisco, em Concórdia. O agressor foi detido e conduzido para a Central de Polícia.

(Com informações do repórter André Krüge).