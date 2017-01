Um preso por regime de albergue domiciliar foi flagrado descumprindo a medida judicial, em Concórdia. O fato foi registrado na madrugada do domingo, dia 22, no Loteamento Lorenzetti, no bairro Nações. A Polícia Militar chegou até esse caso através de reclamação por perturbação. Ao chegar no local, fez a abordagem ao R.R.S, de 26 anos. Foi constatao que o mesmo estava em regime de prisão por albergue domiciliar e não deveria estar na rua naquele horário. Foi lavrado um Boletim de Ocorrência em desfavor do mesmo e, em seguida, liberado.

(Com informações do repórter André Krüger).