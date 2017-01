Fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira, dia 23, no centro da Capital do Trabalho.

As últimas horas foram marcadas por mais um furto de motocicleta, em Concórdia. O fato foi registrado na madrugada desta segunda-feira, dia 23, na rua Guilherme Helmuth Arendt, centro de Concórdia. De acordo com o proprietário, ele deixou a moto em frente ao ponto onde trabalha com o mototaxista por volta dos 30 minutos desta segunda-feira, dia 23. Pela parte da manhã, o veículo não se encontrava no local.

A motocicleta furtada é uma Yamaha Factor, YBR, placas MHA 3747, de cor preta. A Polícia Militar está realizando rondas para tentar localizar a motocicleta.

(Com informações do repórter André Krüger).