Em menos de uma semana, a Agência Regional da Casan de Concórdia registrou mais um furto de materiais na estação de captação de água do Rio Suruvi, localizada na comunidade de Suruvi, no interior do município. O fato foi percebido na manhã desta segunda-feira, dia 23, por técnicos da estatal.

Conforme informações, foram levados cabos de energia elétrica, mais as chaves de acionamento no quadro de transmissão da subestação. Um transformador, novo, que estava sendo instalado no local também quase foi levado, ficando pendurado por um parafuso. Todos esses dispositivos foram adquiridos recentemente para a implantação das novas bombas no local, visando melhorar o fornecimento de água em Concórdia. Esse fato não é o que está prejudicando o abastecimento de água em Concórdia.

De acordo com a Agência Regional da Casan, essa situação vai fazer com que as novas bombas demorem a entrar em ação, através desse processo de melhorias no sistema anunciado recentemente pela estatal.

Na última semana, a Casan registrou furtos de cabos também neste mesmo local. Um Boletim de Ocorrência foi feito na Central de Polícia Civil de Concórdia.