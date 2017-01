Pela segunda vez neste mês, empresa transportadora de Concórdia tem caminhão levado por ladrões, em plena estrada. Desta vez o fato aconteceu na noite do domingo, dia 22, na BR 470, a poucos quilômetros de Itajaí.

Conforme informações, o caminhão estava carregado com peixes. O cavalo mecânico foi localizado e o motorista passa bem. Porém, a carreta, plotada com o nome de outra empresa, bem como a carga, permanece desaparecida.

No último dia 12, um outro caminhão dessa mesma empresa foi tomado de assalto na região de São Borja, Rio Grande do Sul. Na ocasião, o veículo estava carregado com peixe e se dirigia ao Rio de Janeiro. Após rápida criação de rede de informações, o veículo foi abordado na cidade de Viamão, na Grande Porto Alegre e duas pessoas foram presas. Os dois motoristas foram localizados mais tarde em cativeiro.