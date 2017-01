A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarin, participou do Estúdio Aliança, na manhã desta segunda-feira, dia 23, onde apresentou o cronograma de assembleias ordinárias e extraordinárias de 2017. Serão 15 encontros no total e o primeiro será realizado no dia 1º de fevereiro em Paial. Nas reuniões a cooperativa faz uma prestação de contas aos cooperados, apresentando a relação de atividades, resultados, projetos apoiados e ainda define a forma de distribuição das sobras.

Maria Luisa destacou que a expectativa de participação dos cooperados é boa. Ela relatou inclusive, que o Siccob é destaque no Estado em termos de participação de público em assembleias. “Em 2016 ficamos em segundo lugar em Santa Catarina em números percentuais de participação de cooperados em assembleias e em primeiro lugar em número de cooperados presentes, com mais de 6.300 participantes nas assembleias”, conta ela.

A presidente também ressaltou no programa, a importância das assembleias. “A assembleia é o principal evento da Cooperativa durante o ano e é o momento em que o cooperado tem a oportunidade de ouvir, opinar, verificar as ações do Sicoob, afinal ele também é dono da Cooperativa”, lembra Maria Luisa. “A gente quer que os cooperados vejam o que estamos fazendo, queremos que eles acompanhem todas as nossas atividades e também conheçam todos os produtos e serviços que oferecemos para atender suas necessidades, sempre com custos menores do que os oferecidos nas instituições financeiras tradicionais”, finaliza.

Confira a lista com datas, locais e horários das assembleias:

01/02/ Paial - 20h 06/03/Ipira - 19:30h

07/02/ Alto Bela Vista - 20h 08/03/Seara – 19:30h

08/02/ Arvoredo – 20h 13/03/Peritiba - 19:30h

13/02/Piratuba – 20h 15/03/Itá -19:30h

15/02/Xavantina – 20h 20/03/Ipumirim – 19:30h

20/02/Presidente Castello Branco – 20h 22/03/Arabutã – 19:30h

22/02/ Lindóia do Sul – 20h 29/03/Concórdia – 19:30h

06/04/Concórdia -19:30h Assembleia Homologatória com Delegados