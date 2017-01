A Rainha do Carnaval Náutico de Itá 2017 é Bianca Monteiro. Natural de Belém, Estado do Pará, é itaense de coração. Ela diz que adora dançar e também é apaixonada por Carnaval e durante os cinco dias de folia, promete receber com muita simpatia todos os foliões.

O Carnaval será realizado entre os dias 24 e 28 de fevereiro. “É uma honra representar um dos maiores carnavais do Estado de Santa Catarina. Estou ansiosa, quero logo que chegue essa festa que com certeza vai ser uma das melhores dos últimos anos”, afirma ela.

A Rainha vai abrir os desfiles das Escolas de Samba. No sábado, primeiro dia das apresentações das Escolas Inocentes, Foliões do Lago e Kizomba, ela vai estar na avenida junto com a modelo e assistente de palco do programa Pânico na Band, Fernanda Lacerda, que faz a personagem Mendigata.

Atrações:

A primeira atração confirmada do Carnaval Náutico de Itá foi a modelo e assistente de palco do programa Pânico na Band, Fernanda Lacerda, a Mendigata, que estará em Itá no sábado, dia 25 de fevereiro. A Liga Independente das Escolas de Samba de Itá (LIESITA) está fechando os últimos detalhes de outras atrações de nível nacional para inserir na programação.