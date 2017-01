O Sindicato das Empresas Trasnportadoras de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, Setcom, realizou no fim de semana uma reunião para discutir com os empresários do ramo a atual situação do setor de transportes de cargas e os constantes aumentos no preço do combustível. A reunião foi realizada na manhã do sábado, dia 21.

Em entrevista ao vivo no Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente do Setcom, Ederson Vendrame, destaca que são duas as as principais reivindicações do setor. A primeira delas diz respeito ao aumento no valor do óleo diesel, principal insumo do setor dos transportes, que apresentou ligeira elevação nos últimos dias. Conforme Vendrame, "não se justifica o preço do Diesel em face do valor do petróleo no mercado internacional, que estaria baixo".

Outro ponto que será buscado pela categoria é a criação de uma lei federal que estabeleça o valor mínimo do frete. De acordo com opresidente do Setcom, alguns valores oferecidos pelos embarcadores são baixos e a ideia é tirar do papel a matéria e colocá-la no Congresso Nacional.

Vendrame não descarta a possibilidade de greve, se assim for necessário. "Num primeiro momento, vamos dialogar. Mas se isso não surtir efeito, uma posição mais radical será tomada",finaliza.