Dona de casa denuncia onda de envenenamento de animais no bairro Flamengo

A reportagem da Rádio Aliança foi procurada na manhã desta segunda-feira, dia 23, por uma moradora do bairro Flamengo, em Concórdia. Ela relata que está havendo uma onda de envenenamento de animais domésticos naquela região. Relata que já perdeu quatro animais por causa disso. A dona de casa, Ivanete Galdino, diz que já vem sofrendo isso há praticamente um ano e que já teria procurado as autoridades e momentos anteriores.

Ela conta que "faz tempo que isso vem ocorrendo. Eu tô cansada disso! Tirei os cachorros de casa por causa disso e parece que é só com nós que eles fazem isso", afirma. Ela conta que três gatos e um cachorro de raça morreram nesse período. Destaca que não é só no Flamengo. "No bairro Cristal está acontecendo a mesma cosa. Eles matam a tiro e jogam na frente das residências", denuncia.

O Artigo 32 da Lei Federal nº. 9.605/98 preconiza que é considerado crime praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, doméstico ou domesticados, nativos ou exóticos.

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.

Parágrafo 1°. - Incorre nas mesmas Penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Parágrafo 2°. - A Pena é aumentada de 1 (um) terço a 1(um) sexto, se ocorrer a morte do(s) animal(s)."

Os atos de maus-tratos e crueldades mais comuns são:

abandono;

manter animal preso por muito tempo sem comida e contato com seus donos/responsáveis;

deixar animal em lugar impróprio e anti-higiênico;

envenenamento;

agressão física, covarde e exagerada;

mutilação;

utilizar animal em shows, apresentações ou trabalho que possa lhe causar pânico e sofrimento;

não procurar um veterinário se o animal estiver doente;

(Com informações do repórter André Krüger).