O Comando do Batalhão da Polícia Militar de Concórdia faz uma avaliação positiva do Programa Comércio Seguro, que está em vigência há dois meses no município. Em nota, a cúpula da PM enfatiza que o mesmo tem trazido bons resultados na redução da criminalidade. "Foram impedidos possíveis furtos locais e feita a recuperação de objetos furtados do comércio, através da ação rápida de troca de mensagens, entre comerciantes e Polícia Militar", avalia.

Informa também que em breve será implantado o Projeto Rede de Vizinhos, junto ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) do Bairro das Nações, como projeto piloto, visando atender primeiramente os moradores do bairro e posteriormente expandido para os demais bairros do município. Terá a mesma filosofia do Comércio Seguro, com a troca de mensagens entre vizinhos, afim de aumentar a vigilância natural.

Conforme a PM, serão realizadas reuniões sobre esse programa Rede de Vizinhos, que serão amplamente divulgadas pela PM.

(Com informações do repórter André Krüger).