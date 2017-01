Conforme Boletim de Ocorrência, registrado na Central de Polícia Civil de Concórdia, a carreta que foi furtada do estacionamento de um posto de combustíveis, no fim de semana, estava carregada de carne bovina da JBS e o valor da carga está avaliado em R$ 500 mil. A carga tinha como destino o Rio Grande do Sul. O cavalo mecânico, um Scania, tem placas MAQ 3045 e o semirreboque, AUC 9095, ambos de Concórdia. Até o momento não se tem informação se o veículo foi localizado.

O proprietário do caminhão registro boletim de ocorrência tão logo confirmou o furto do veículo, na manhã de domingo, dia 22. O motorista havia deixado o veículo no estacionamento desse estabelecimento durante o sábado, dia 21, para depois seguir viagem no dia seguinte. O motorista foi para casa de parentes no interior para passar o fim de semana e a carreta foi levada. A ação foi percebida pela central de rastreamento, que comunicou o proprietário. Mas ao chegar no local, ele não a encontrou mais.

Este é o segundo caso de furto de caminhão registrado em Concórdia. O primeiro ocorreu na sexta-feira, dia 13, onde o motorista/proprietário havia deixado o veículo no pátio de um posto para o conserto. Os mecânicos pegaram o veículo, realizaram o conserto e deixaram o mesmo novamente no pátio desse posto. Porém, o caminhão foi levado misteriosamente do local, antes do proprietário aparecer para buscá-lo.

(Com informações do repórter André Krüger).