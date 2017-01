O Consórcio Machadinho já está recebendo solicitações para apoio de projetos sociais para 2017. Saúde, educação, segurança, sociocultural e geração de renda são as principais áreas de investimentos do Consórcio Machadinho. No ano de 2016, 16 projetos foram apoiados pelo Consórcio Machadinho, somando um montante de mais de R$770 mil reais. Instituto Alcoa, Engie, Prefeituras Municipais e comunidade também são parceiras nas ações.

Buscando aproximar a comunidade lindeira do empreendimento, projetos de cunho social são apoiados através de incentivos próprios do Consórcio Machadinho. “Estes projetos pretendem melhorar a qualidade de vida da população lindeira, melhorando a saúde, segurança, a educação e proporcionando acesso à cultura” salienta o Gerente do Consórcio Machadinho, Roberto Pizzato.



Para facilitar o recebimento dos projetos, o Consórcio Machadinho disponibilizou em 2014, o Sistema de Gestão de Projetos para cadastramento que é totalmente online, facilitando a inscrição dos interessados em ter o apoio financeiro sem precisar ir até o Centro de Atendimento à População (CAP).

Todos os interessados podem acessar o site www.machadinho.com.br e cadastrar seus projetos, porém, para que o projeto receba o apoio ele deve ser inscrito por pessoa jurídica, ser autossustentável e alcançar a sociedade em geral. Como por exemplo, projetos que visem a manutenção do homem no campo gerando renda, a manutenção e conservação da natureza e melhoria nas condições para atividades socioculturais. Após o cadastramento no site o projeto será analisado, sendo possível o acompanhamento durante o processo no próprio sistema.

Durante os 14 anos de atuação da Usina, mais de R$ 10 milhões já foram investidos nos 345 projetos apoiados pelo Consórcio Machadinho. Para saber mais sobre os projetos apoiados pelo Consórcio Machadinho acesse o sitewww.machadinho.com.br ou ligue para o número 0800 644 0026.

(Fonte: Andressa Reina/Assessora de Imprensa/UHE Machadinho).