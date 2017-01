O Esporte Clube Canarinho de Concórdia vai abrir o período com inscrições abertas para as atividades do ano de 2017. O prazo inicia no dia primeiro de fevereiro.

As inscrições poderão ser feitas junto a entrada principal do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, das 13h às 17h.

Neste ano, o Canarinho fará esse trabalho em parceria com o Concórdia Atlético Clube. O Canarinho será responsável pelos treinamentos das categorias sub-11 e sub-13. Já o Galo do Oeste ficará com o sub-15 e sub-17.

A coordenação dos treinamentos será toda do Concórdia Atlético Clube.

Neste ano, as categorias sub-11 e sub-13 vão disputar o Campeonato Estadual Fase Regional de Base. Já as categorias sub-15 e sub-17, além do estadual fase regional de base, também irá disputar a série B dessas respectivas categorias, representando o Galo do Oeste.