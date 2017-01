Passada a etapa da prova prática do Processo Seletivo dos professores Admitidos em Caráter Temporário (ACTs), que ocorreu no último domingo, 22, na UnC Concórdia, o próximo passo a ser percorrido pelos candidatos às vagas é a entrega de títulos. Os 1,2 mil inscritos terão entre esta segunda-feira, 23, até a quarta-feira, 25, para fazer a entrega dos títulos na Secretaria Municipal de Educação. Inicialmente a entrega ocorreria na Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (Amauc), responsável pela execução do Processo Seletivo, mas por questões técnicas, a entrega de títulos foi transferida para a Secretaria de Educação, instalada na rua Marechal Deodoro, número 1280.

O horário de atendimento é das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30. O candidato, ou seu procurador, deverá comparecer no local munido de documentos de identificação (originais e cópias) e dos títulos – certificado de conclusão de curso e ou especialização, comprovação da realização mínima da segunda fase de cursos de licenciatura - (originais e cópias) que possuir, além da comprovação de tempo de serviço (máximo de 200 meses). A validação dos documentos e títulos será realizada durante a entrega, na presença do candidato.

Os recursos referentes às questões da prova escrita, constante no edital, deverão ser realizados online, no site www.concordia.sc.gov.br, no banner Processo Seletivo ACT 2017, link Área do Candidato, devendo ser apresentado um recurso para cada questão. O gabarito da prova está disponível no site da Prefeitura de Concórdia e no site da Amauc.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).