Sem se preocupar com nada, meliante abre o portão, entra no pátio e furta brinquedo de criança.

A ousadia dos ladrões de residência em Concórdia vem chamando a atenção a cada dia que passa. Na medida que os fatos são registrados e noticiados pela imprensa, passam a impressão de que a situação está ficando grave. Os meliantes não têm medo. Eles aproveitam a ocasião para cometer o crime e muitas vezes não se importando com a presença de dispositivos como câmeras de monitoramento.

A última foi registrada na madrugada desta segunda-feira, dia 23. O fato ocorreu no pátio de uma residência na rua Albino Suzim, no bairro Imperial. A ação foi toda flagrada pela câmera de vigilância. As imagens mostram um homem se aproximando da residência, abrindo o pordão, entrando no pátio, pegando um brinquedo e saindo sem ser importunado.

Foi apenas um brinquedo, mas o que chama a atenção foi a ousadia.

Depois de sair do imóvel, o ladrão esconde o brinquedo do outro lado da rua e um comparsa aparece de moto para buscá-lo, juntamente com o produto do furto.