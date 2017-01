Homem é atropelado pelo próprio veículo no interior de Concórdia

Um homem foi atropelado pelo próprio veiculo em Linha Lageano, interior de Concórdia. A vítima, de iniciais E. S., de 66 anos, estava empurrando o veículo para fazer funcionar, pois estava com problema de bateria. Enquanto empurrava o automóvel com a porta do motorista aberta, o veiculo desceu de ré atingido o condutor que teve escoriações pelo corpo e suspeita de fratura de costela. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para atendê-lo. O homem foi conduzido por vizinhos até a comunidade de Barra Bonita, de onde os bombeiros o conduziram ao Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter André Krüger).