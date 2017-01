Continua internado em um quarto da enfermaria do Hospital São Francisco o condutor do veiculo Ford/Escort de iniciais R.O, de 42 anos, que se envolveu em um acidente de transito na noite do sábado, dia 21 na BR 153 em Linha Aparecida Irani. Na ocasião, ele foi atendido com suspeita de fratura no tórax, e foi encaminhado por uma equipe do Samu até o Pronto Socorro.

Segundo o que foi apurado no local do acidente, R.O dirigia veículo que fazia sentido Irani a Concórdia, quando acabou colidindo em uma carreta, com placas do Rio Grande do Sul, que fazia o sentido contrário.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local para realizar os levantamentos do acidente, informou que o motorista e os outros dois ocupantes estavam com sinal de embriaguez. O condutor se recusou a realizar teste do bafômetro. Ele foi autuado por dirigir sob efeito de álcool, ainda passará por processo de suspensão da CNH.

(Com informações do repórter André Krüger).