O empresário piratubense Nairon de Aguiar foi assaltado na madrugada desta terça-feira, por volta das 05h, na BR-153, na ponte que liga SC ao RS. Ele saiu de Piratuba e iria até Nonoai, onde a filha passou por uma cirurgia. Ao chegar próximo a ponte, homens armados em um veículo de passeio e em uma camionete o obrigaram a parar.

Aguiar não chegou a ser agredido. A camionete dele, que foi levada pelos assaltantes, é uma Nissan Frontier preta placas NRJ-2004 de Piratuba.

De acordo com as informações da PM de Concórdia, que esteve no local, os bandidos teriam voltado com a caminhonete roubada no sentido Concórdia. A caminhonete utilizada no assalto teria acompanhado. Já o carro de passeio fugiu no sentido RS.