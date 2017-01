Começa em fevereiro a temporada de 2017 do Campeonato Catarinense e Brasileiro de Tiro Armas Curtas e Tiro ao Prato On Line. O competição será realizada nos dias quatro e cinco na cidade de Caçador e contará com a presença do Clube Concordiense de Tiro ao Prato, Caça e Pesca, Serafin Rampazzo. Dias 10 a 12, em Pedras Grandes, acontecerá a primeira etapa do Catarinense de Tiro ao Prato e Brasileiro On Line e Liga Nacional.