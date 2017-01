Em contato com o Jornalismo da Rádio Aliança o empresário piratubense, Nairon de Aguiar, contou como foi abordado pelos bandidos na madrugada desta terça-feira, 24. Ele foi assaltado na BR – 153, próximo ao Posto Fiscal da CIDASC, quando fazia o sentido SC – RS. Os assaltantes levaram a caminhonete Nissan Frontier, placas NRJ-2004 de Piratuba.

Aguiar conta que saiu de Ipira, por volta das 04h da manhã e iria até a cidade gaúcha de Nonoai, onde sua filha está internada, após passar por cirurgia no joelho. Na BR-153, em uma curva, ele percebeu a aproximação de outra caminhonete, que bateu na traseira da Nissan conduzida pela vítima. “Eu trafegava em baixa velocidade, até porque era uma curva. Senti que algo bateu na minha caminhonete e já na sequência um carro me ultrapassou e parou na minha frente. Fui obrigado a parar”, conta o empresário.

Segundo ele, os bandidos agiram com muita rapidez. “Em questão de segundos o assaltante, que desembarcou do carro da frente, estava com o revólver apontado em minha direção. Ele gritava dizendo que só queria a caminhonete, mandando eu sair do veículo”, detalha Aguiar. “Foi um momento muito tenso, um susto grande, mas saí do carro e eles levaram. Por sorte não me agrediram e nem fizeram nada pior”, ressalta a vítima.

Nairo, que estava sozinho, contou também que as duas caminhonetes, a utilizada pelos bandidos e a roubada, voltaram no sentido Concórdia. Já o veículo pequeno teria seguido para o RS. O empresário caminhou até o Posto da CIDASC e pediu ajuda aos fiscais, que acionaram a PM de Concórdia.

A caminhonete ainda não foi localizada. Dentro estavam documentos, exames da filha e uma agenda, segundo Aguiar. A carteira com documentos pessoais e dinheiro, ficou com a vítima.