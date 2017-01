A direção do Presídio Regional de Concórdia determinou que sejam redobrados os procedimentos de segurança na unidade prisional. O objetivo é afastar toda e qualquer possibilidade de rebelião ou motins, a exemplo do que vem ocorrendo em outras unidades prisionais. Por outro lado, a direção do Presídio afirma que não há possibilidade disso ocorrer em Concórdia, uma vez que não hã nenhuma situação atípica na rotina do presídio.

Em entrevista à Rádio Aliança, o diretor do Presídio Regional de Concórdia, Rodrigo Pastore, diz que "a gente trabalha na prevenção do problema e não para apagar o incêndio". Estamos trabalhando com atenção redobrada no sentido de fechar a cadeia e na conferência dos presos.

Recentemente, os presos do Presídio de Lages fizeram rebelião. Até o momento, a única de Santa Catarina. Vários detentos foram transferidos para outras unidades, especialmente do Oeste do estado. Pastore diz que o Presídio Regional de Concórdia não recebeu nenhum desses apenados, uma vez que há uma determinação judicial que impede que presos de outras comarcas sejam presos em Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).