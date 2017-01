Está em andamento até o fim de semana a Edição de 2017 do Liquida Concórdia. O período de promoções do comércio local iniciou na segunda-feira, dia 23. O objetivo é reunir num único momento as tradicionais liquidações do mês de janeiro e incentivar o consumidor a comprar.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Concórdia, Heldemar Maciel, destaca que o Liquida Concórdia também significa "um dever da entidade de criar alternativas econômicas para o município".

Destaca que as lojas filiadas à CDL já estão expondo os descontos nas vitrines. Ele também comenta que essa foi uma das maiores adesões dos empresários concordienses ao Liquida Concórdia. "Temos vários segmentos envolvidos, inclusive agência de veículos", conta.