Veículo estava em um sítio no município de Barra Velha, no litoral de Santa Catarina.

Polícia localiza carreta de Concórdia que havia sido furtada no fim de semana

Foi localizada na tarde da segunda-feira, dia 23, a carreta que foi furtada em Concórdia. A Polícia Civil de Barra Velha, litoral de Santa Catarina, recebeu uma denúncia anônima que uma carreta estava em um sitio no interior de Barra Velha, o veículo foi localizado em uma propriedade particular na localidade de Medeiros.

Segundo informações do proprietário da carreta, o cavalo mecânico e a carreta já estavam sendo desmontados no local. Na fazenda ainda foram localizadas uma espingarda calibre.16, diversas munições, duas toucas ninjas, um rádio comunicador e um bloqueador de sinal de rastreamento.

O proprietário da fazenda de iniciais O.A., de 47 anos, onde foi localizada a carreta e o cavalo mecânico, foi preso e encaminhado ao presídio de Barra Velha. A carga da carreata, avaliada em mais de R$ 500 mil, não foi localizada.

Esta não é a primeira vez que este empresário sofre por conta de furto. Ele conta que tem um histórico com furtos de cargas, caminhões e carretas. Relata que contabiliza um prejuízo de mais de R$ 5 milhões.

Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, a carreta foi levada na madrugada do domingo, dia 22, do estacionamento de um posto de combustíveis. O veículo estava carregado com carne bovina.

(Com informações do repórter André Krüger)