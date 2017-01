Depois de alguns meses sem a prestação do serviço, Concórdia voltará a contar com o estacionamento rotativo, a conhecida Área Azul. A empresa Merlo JR Empreendimento LTDA, do Grupo Provac, de Ribeirão Preto (SP), já está instalada no município e passará a trabalhar, de forma educativa, a partir do dia 1º de fevereiro. O trabalho de orientação segue até o dia 4 de fevereiro e a partir do dia 6, passa a valer a cobrança do estacionamento em cerca de 1,7 mil vagas nas principais ruas do centro de Concórdia. A principal novidade é o uso de um aplicativo, que auxiliará os usuários e também as monitoras e coordenadoras, que estarão frente os trabalhos.

O responsável pela empresa, Kleber Merlo Júnior, informa que o aplicativo pode ser instalado de forma prática nos celulares e que depois de realizar um breve cadastro, os usuários poderão ser totalmente orientados por ele. “É possível visualizar as vagas disponíveis em cada rua, sem precisar ficar circulando para encontrar um local para estacionar. O aplicativo também permite a compra de créditos, por meio de cartão de crédito, de forma simples. Além disso, emite mensagens quando o tempo de uso da vaga estiver se esgotando, dando a possibilidade para o usuário renovar a utilização da vaga, caso já não tenha utilizado o espaço por duas horas, que é o tempo máximo de rotatividade”, explica o empresário, ressaltando que o aplicativo já funciona nas demais cidades de atuação da empresa, como Xaxim, por exemplo, permitindo assim, o uso dos créditos também em outros municípios.Outra grande vantagem do uso do aplicativo é o pagamento da vaga somente pelo tempo de uso - como 10, 15 ou 20 minutos.

Para as pessoas que ainda não estão familiarizadas com o uso de aplicativos e celulares, a empresa disponibilizará também o cartão de papel, que será ofertado em pontos de venda e pelas monitoras. Serão comercializados cartões de meia e uma hora, no valor de R$ 0,75 e R$ 1,50, respectivamente. A rotatividade de permanência máxima de duas horas em cada vaga será cobrada de forma rigorosa, sendo que o aplicativo, denominado Estacionamento Digital, repassará também essas informações às monitoras. No total, 44 pessoas estarão envolvidas no trabalho de fiscalização e comercialização nas ruas. Todas já estão contratadas, mas interessados podem deixar currículos na empresa, instalada na rua Oswaldo Zandavali, 133.

Com informações - Ascom Prefeitura de Concórdia