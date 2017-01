Com isso, grupo de 2017 está fechado para iniciar a pré-temporada.

ACF renova com Thomé e Toni e dá oportunidade a Mazetto

Nesta segunda-feira (23), foi confirmada a renovação do auxiliar técnico Thomé, que atua também como treinador da equipe sub-20, com o ala Toni e a novidade foi do jovem Gabriel Mazetto que terá sua primeira oportunidade na equipe adulta.

O auxiliar técnico Clodimar Thomé poderá mais um ano auxiliar a equipe adulta ao lado do técnico Morruga, o trabalho em conjunto iniciou em 2016 e rendeu bons frutos a ACF, fazendo com que houvesse um trabalho igual na equipe adulta e também na equipe sub-20 comandada por Thomé. "Agradeço a confiança da Diretoria da ACF, demais membros da comissão técnica e o apoio da Fundação Municipal de Esportes em fazer parte mais um ano da ACF, como auxiliar técnico da equipe adulta e técnico da equipe Sub-20, estou confiante que teremos um bom ano, batalharemos para dar alegrias a nossa torcida", destacou o auxiliar técnico Thomé.

O ala Toni, tem 19 anos e já vem atuando com a equipe adulta desde o início de 2016, o jovem teve um grande crescimento no último ano e poderá em 2017 continuar ajudando a equipe adulta e principalmente a equipe sub-20 a conquistar vitórias e seguir com o seu sonho de se tornar um grande jogador, "é uma honra poder fazer parte das equipes da ACF, como nos demais anos buscarei dar meu melhor nos treinamentos e quando surgirem oportunidades de estar em quadra farei por merecer para garantir meu espaço", afirmou o ala Toni.

Já o ala Gabriel Andrade Mazetto, tem 18 anos e a alguns anos vem se destacando nas categorias que atua, iniciou sua trajetória no futsal aos 6 anos e foi em 2016 que teve seu melhor ano, mostrando confiança e muita qualidade nas partidas que atuou pela equipe Sub-20, por esta postura e crescimento foi convidado a fazer parte da equipe adulta. "Estou muito feliz por ter chegado a equipe adulta, por defender minha cidade junto a esses atletas que admiro pela qualidade e pelas pessoas que são, desde pequeno venho treinando e hoje é um sonho que está se realizando, não faltará vontade e determinação para abraçar esta e todas as demais oportunidades que aparecerem".

A ACF contará em 2017 com Artemio (Supervisor), Morruga (técnico), Thomé (Auxiliar Técnico), Douglas (Preparador de Goleiros), Fabiano (Preparador Físico), Machado (Fisioterapeuta), Feola (Atendente), Ricardo (Assessor de Imprensa), João Neto (Goleiro), Pesk (Pivô), Douglinhas (Ala), Júlio (Fixo), Joãozinho (Ala) e Harry (Ala), Italo (Pivô), Valença (Fixo), Pedro (Goleiro) e Jhony (Ala), Roger (Goleiro) e Felipinho (Ala/Pivô), Toni (Ala), Mazetto (Ala).

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)