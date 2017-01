O município de Concórdia obteve conceito "efetivo" em avaliação realizada pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, relativa à gestão dos municípios. O estudo foi feito com base nos dados do ano de 2015. O resultado consta no Índice de Efetividade da Gestão Municipal 2016.

Esse indicador mensura a qualidade das políticas e atividades dos municípios nas dimensões de educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia da informação. Busca apurar a qualidade dos gastos públicos e dos investimentos realizados, a efetividade das políticas públicas e faz a mensuração dos serviços prestados ao cidadão.

A metodologia aplicada na pesquisa prevê notas que variam de A, que equivale a altamente efetiva, até a C, que corresponde ao baixo nível de adequação. Também há uma nota geral com a consolidação de todas as áreas, que vão de 0 a 1.

Nos índices de Educação, gestão fiscal e meio ambiente, a Capital do Trabalho obteve conceito B com notas de 0,74, 0,69 e 0,65, respectivamente.

A maior nota ficou no índice de Saúde, com conceito B+, com 0,83. As menores notas foram nos índices de Cidades Protegidas e governanças, com conceito C, e notas de 0,4 e 0,78.

Por fim, o índice de planejamento obteve conceito C+, com nota de 0,57. Na média geral, Concórdia ficou com o conceito B e nota de 0,69.

Na região do Alto Uruguai de Santa Catarina, Concórdia e Presidente Castello Branco obtiveram as maiores notas da média geral, com 0,69, numa escala que vai de 0 a 1. Alto Bela Vista, por outro lado, teve a menor nota, com 0,47.