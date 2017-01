Nos próximos anos, a região do Alto Uruguai Catarinense poderá contar com mais de 20 empreendimentos voltados para a geração de energia elétrica. Em levantamento feito pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança com a Gerência Estadual da Fatma, há 28 projetos protocolados para licenciamentos ambientais. Alguns empreendimentos possuem até dois ou mais pedidos de licenciamento já em tramitação. Todos eles, juntos, vão ter uma potencia instalada de geração de mais de 100 megawatts de energia elétrica. Todos esses empreendimentos são de consórcios formados pela iniciativa privada. O pedido de licenciamento para novos empreendimentos, seja Pequenas Centrais Hidrelétricas, PCHs, ou Centrais Geradoras, mais usinas termoelétricas ainda pode ser efetivado junto ao órgão ambiental.

Conforme as informações repassadas pela Fatma, os pedidos de licenciamento são para os seguintes empreendimentos:

Empreendimento Empreendedor Município Bacia Capacidade

SPE Arvoredo Energia S/A SPE Arvoredo Energia S/A Arvoredo 13,00 MW

SPE Arvoredo Energia S/A SPE Arvoredo Energia S/A Arvoredo Rio Irani 13,00 MW

Ariranha Geração de Energia Elétrica Ariranha Geração de Energia Arvoredo Rio Irani 0,70 MW

Ariranha Geração de Energia Elétrica Ariranha Geração de Energia Arvoredo Rio Chapecó 0,70 MW

CGH Marrecas Ariranha Geração de Energia Seara Rio Irani 0,70 MW

PCH Rafael Cinética Energia Ltda Arabutã 1,25 MW

Energética Iraceminha Ltda Energética Iraceminha Arabutã 1,30 MW

Energética Nova Estrela Ltda Giovani Gosenheimer Arabutã 2,80 MW

Energética Pelotas Ltda Marcos Cesar Calgaro Arabutã 1,20 MW

Cinética Energia Ltda Cinética Energia Ltda Arabutã Rio Jacutinga 1,20 MW

Cinética Energia Ltda Cinética Energia Ltda Arabutã Rio Jacutinga 1,00 MW

CGH Arabutã Sol Energia Ltda Arabutã Rio Jacutinga 2,20 MW

Irmãos Brancher Irmãos Brancher Jaborá Rio Jacutinga 0,70 MW

Fragosinho Energética Fragosinho Energética Ipumirim 1,34 MW

PCH Concórdia Seta Engenharia S/A Irani 0,50 MW

PCH Concórdia Seta Engenharia S/A Irani 4,00 MW

Rafitec S/A Rafitec S/A Xavantina 9,00 MW

Rafitec S/A Rafitec S/A Xavantina Rio Irani 8,50 MW

Energética Uvaia Ltda Energética Uvaia Ltda Itá Rio Jacutinga 2,80 MW

Energética Uvaia Ltda Energética Uvaia Ltda Itá 1,00 MW

Energética Uvaia Ltda Energética Uvaia Ltda Itá 1,00 MW

Foz do Uvá Energética Ltda Foz do Uvá Energética Ltda Itá Rio Jacutinga 4,40 MW

Usina Termelétrica Santa Catarina Tebas Geração de Energia Ltda P.C Branco 30,00 MW

Usina Termelétrica Santa Catarina Argos Geração de Energia Ltda P.C Branco 30,00 MW

Usina Termelétrica Santa catarina Creta Geração de Energia Ltda P.C Branco 30,00 MW

Rancho Grande Geração de Energia Rancho Grande Geração Peritiba Rio Jacutinga 1,00 MW

Rancho Grande Geração de Energia Rancho Grande Geração Peritiba Rio Jacutinga 1,00 MW

Pequena Central Hidrelétrica Piratuba Indiavaí Energética S/A Piratuba 13,50 MW