Preço do litro do leite pago ao produtor terá aumento de 2,1%

O preço do litro de leite pago ao produtor poderá ter elevação de 2,1% em Santa Catarina neste mês de janeiro. A projeção foi destacada durante reunião do Conselho Paritário Produtor/Indústria, o Conseleite, em Florianópolis.

Com isso, os valores projetados para esse mês ficaram da seguinte maneira: acima do padrão R$ 1,21; leite padrão R$ 1,05 e abaixo do padrão R$ 0,95.

De acordo com o Conseleite esse valor ainda não cobre os custos de produção, principalmente para os produtores que têm tecnologia e mão de obra mais avançadas.

Outro fator positivo é a expectativa da safra 2016/2017 de milho, que deve ser alta e jogar o preço do insumo para baixo, barateando o custo de produção de leite.