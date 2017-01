A Polícia Militar apreendeu mais de três quilos de maconha, na região. A droga foi localizada com duas pessoas em um veículo, durante abordagem no trevão do Irani. A ação foi por volta das 4h20 desta quarta-feira, dia 25, e foi realizada de forma conjunta entre a Polícia Militar e o P2 - Setor de inteligência da PM. Quatro pessoas foram detidas.

De acordo com informações, duas pessoas estavam em um automóvel Ford KA, com placas de Irani, esperarando no entroncamento das BRs 153/282 a chegada de um ônibus que saiu de Florianópolis com destino a Chapecó. Do coletivo desceram duas pessoas com o entorpecente e embarcaram nesse veículo, que se dirigiu sentido a Irani. A PM fez o acompanhamento e abordou o veículo na altura da comunidade de Linha Pingador.

A quantidade da droga apreendida foi de três quilos e 100 gramas de maconha armazenada em cinco tijolos que estava dentro de uma mochila.

Foram detidos J.M.F, de 23 anos, e W.O, de 21 anos, esses dois desceram do ônibus às 04h20. Já os outros dois que aguardaram no veículo são os de iniciais J.C.M de 29, e P.C.F, de 30, anos este condutor do veículo.

Os envolvidos foram encaminhado à Central de Polícia de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)