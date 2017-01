Fato ocorreu durante a madrugada, no Distrito de Planalto.

Mais um caminhão de Concórdia foi furtado nas últimas horas, em Concórdia. O fato ocorreu durante a madrugada desta quarta-feira, dia 25, na comunidade de Planalto. Trata-se de um VW Constelation, cor branca, placas MJQ 4259, que estava estacionado no pátio da empresa Madeireira Planalto. A falta do veículo foi sentida nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. O veículo estava em um pátio, cujos portões são trancados com cadeado, mas eles foram estourados.

Informações preliminares apontam que os ladrões podem ter levado o veículo em direção a Jaborá. Acredita-se também que o furto ocorreu através de ligação direta.

Este é o terceiro caminhão que é levado por ladrões, em Concórdia, somente neste mês. Nos casos anteriores, os veículos estavam estacionados no pátio de um posto de combustível.

(Com informações do repórter André Krüger).