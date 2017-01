Governo do Estado lança o Programa Terra Boa nesta quarta-feira

Programa Terra-Boa terá investimentos de R$ 50,9 milhões em 2017. Este ano, o Programa apoiará a aquisição de 220 mil sacos de semente de milho, 300 mil toneladas de calcário, 1.100 kits forrageira e 350 kits apicultura. O governador Raimundo Colombo e o secretário da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, farão o lançamento oficial do Terra – Boa nesta quarta-feira, 25, às 10h30, durante a abertura da Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho.

O Terra-Boa é um dos programas mais tradicionais da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca e, há mais de 20 anos, beneficia os produtores rurais catarinenses com a subvenção para aquisição de calcário, sementes de milho, kit forrageiras e kit apicultura. Com o Programa, o Governo do Estado quer aumentar a produtividade nas lavouras catarinenses, além de incentivar os investimentos na melhoria de pastagens e na apicultura. Os produtores têm acesso ainda a sementes de milho de alta tecnologia, obtendo maior produtividade por área plantada.

Em 2016, o Terra-Boa distribuiu 206 mil sacas de semente de milho, maior volume em 20 anos. Para aumentar a produtividade das lavouras, foram disponibilizadas também mais de 220 mil toneladas de calcário. Ao todo, aproximadamente 70 mil agricultores catarinenses foram beneficiados no último ano.