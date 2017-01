A safra de milho em Santa Catarina poderá ter um crescimento de 15% nesse ano de 2017. A afirmação é do Secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa.

Em entrevista ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 25, Sopelsa diz que alguns fatores conbribuíram para esse crescimento. Um dos pontos foi a substituição da as lavouras de soja pelo milho, o que fez com que a área plantada da cultura crescesse e impactasse também na quantidade a ser colhida. Outro fator é o clima, que tem ajudado no desenvolvimento das lavouras.

Conforme Sopelsa, algumas lavouras já iniciaram a colheita pelo Oeste e a produtividade em alguns casos chega a 200 sacas por hectare. "Nesse caso há o emprego de tecnologias nos insumos e sementes", observa.

Por fim, o secretário de Estado da Agricultura ressalta que essa produtividade de milho poderá impactar positivamente em outras culturas, como avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite, que tem no milho como um dos principais insumos e que sofreram com a falta do produto no mercado e o preço para trazer a semente de outros estados produtores.