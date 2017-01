A brucelose em Santa Catarina continua controlada! A afirmação é do presidente da Cidasc, Enori Barbieri, em entrevista à Rádio Aliança. Ele esteve em Concórdia na manhã desta quarta-feira, dia 25, para participar do Dia de Ação do Governo do Estado, no auditório da ACCs.

No microfone da Aliança, Barbieri destacou que o índice de brucelose em Santa Catarina continua abaixo do recomendado para vacinação e, portanto, dentro dos padrões normais. Ele destaca que o assunto ganhou repercussão nos últimos dias em função da possibilidade de infecção de pessoas.

Para Barbieri, a brucelose é de fácil controle na propriedade, desde que o produtor rural realize os exames no plantel e em cada animal que for inserido na propriedade.

Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, a Regional da Cidasc de Concórdia registrou focos da doença em animais em propriedades de Seara e no Vale da Produção. Aproximadamente 100 animais foram abatidos.

Sobre o descarte de animais, Barbieri destaca que Santa Catarina é o único estado do Brasil que indeniza o produtor por cada animal abatido. Desde que começou esse plano de pagamento, mais de 12 mil animais já foram sacrificados no estado por causa da brucelose.