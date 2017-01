A rotina de colisão entre carro e moto continua em Concórdia. Desta vez, o fato foi flagrado por um ouvinte da Rádio Aliança. O acidente ocorreu na SC 283, proximidades do trevo de acesso a Presidente Kennedy, no fim da manhã desta quarta-feira, dia 25. Envolveu um Renault Sandero e uma Honda Biz. Acredita-se que o fato tenha ficado somente nos danos materiais de pequena monta, já que nem o Corpo de Bombeiros e nem o Samu foram acionados para prestar atendimento. Conforme o relato, chovia no momento do acidente.