A Quarta Região de Polícia Militar, através do 20º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Concórdia, realizou na quarta-feira, dia 25, treinamento de parte do efetivo com a Carabina Imbel IA2 calibre 556 e Fuzil MD 97, calibre 556. O objetivo é oferecer aos policiais militares um maior nível de resposta e proteção durante o atendimento de ocorrências policiais que necessitem utilização de armas de fogo.

O treinamento foi ministrado pelo sub comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, capitão Carmiliano do Amarante, em observância ao previsto nos Planos de Ensino regulados pelo Departamento de Tiro da Polícia Militar de Santa Catarina.

Foram repassados conhecimentos teóricos, tais como: características da arma, emprego, nomenclatura externa e interna, desmontagem e montagem do armamento, sistemas de segurança e funcionamento, entre outros.

Em seguida, os policiais militares foram submetidos a exercícios de aprendizagem, sendo efetuados disparos em pé e ajoelhados, entre distâncias diversas.

(Com informações do repórter André Krüger)