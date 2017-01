O cargo de assessora de imprensa do Legislativo de Concórdia passa a ser ocupado, a partir da próxima semana, pela jornalista Divaléia Casagrande, conforme já havia adiantado o jornalismo da Rádio Aliança.

Divaléia atuava, até então, no O Jornal e nos últimos oito anos acompanhou o trabalho da Câmara, cobrindo praticamente todas as Sessões. Ela também já trabalhou nos jornais Diário do Oeste, no extinto Mídia Mais, integrou a assessoria de imprensa da SDR e colaborou com o Jornal Copérdia.