O projeto TEC-DAM (Tecnologias para Destinação de Animais Mortos) é o destaque da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia-SC, unidade descentralizada da empresa de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na edição 2017 do Show Rural Coopavel, que acontece de 6 a 10 de fevereiro em Cascavel-PR.



Atualmente, não existe no Brasil uma legislação específica que trate da destinação de animais mortos ao longo das cadeias produtivas. A resolução desse problema vem sendo cobrada por diversos segmentos do setor produtivo que buscam no Mapa e na Embrapa a normatização dessa atividade o mais breve possível para dar sustentabilidade à cadeia produtiva. O propósito do TEC-DAM é avaliar, desenvolver e aprimorar soluções tecnológicas e subsidiar a formulação de normativas pelo Ministério da Agricultura para a correta destinação de animais mortos ao longo da cadeia produtiva de aves, suínos e bovinos de leite. A Embrapa tem uma página especial sobre o projeto no endereço www.embrapa.br/suinos-e-aves/tec-dam.



O pesquisador Everton Krabbe, líder do projeto, apresenta no Salão Tecnológico Pecuário a palestra “Tecnologias para Destinação de Animais Mortos”. No local, vai estar montada uma réplica do Laboratório TEC-DAM, em parceria com o Parque Tecnológico Itaipu e empresas de equipamentos. Já os visitantes que forem até a Casa da Embrapa no Show Rural vão receber informações e esclarecer dúvidas sobre o assunto e ver as maquetes de compostagem e incinerador e vídeos de biosseguridade em granjas e funcionamento de biodigestores. De segunda a quinta-feira, o analista Evandro Barros fará na Casa da Embrapa as apresentações “Potencial agronômico dos dejetos de suínos e aves” e “Produção de biogás a partir de dejetos animais”. O atendimento no estande também será feito pelo técnico Paulo Baldi.



Além da Casa da Embrapa, a Empresa mostrará suas inovações tecnológicas no Show Rural Coopavel na Vitrine de Tecnologias e na Unidade Didática Agroecológica. Vão ser apresentados os resultados de 14 centros de pesquisa, representados em mais de 50 tecnologias. Nestas áreas, é possível conhecer tecnologias sobre as culturas da soja, milho, sorgo, feijão, forrageiras, mandioca, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, aplicativos para uso na agropecuária, entre outras. Produtores, técnicos e sociedade em geral podem conferir informações técnicas sobre a produção animal sustentável, recursos naturais e agricultura de precisão. O visitante ainda pode adquirir as publicações editadas pela Embrapa.

(Fonte: Lucas Scherer Cardoso/Ascom/Embrapa).