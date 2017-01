Condutor alega que adquiriu o veículo em Rio do Sul e não sabia da condição do mesmo.

No final da manhã desta quarta-feira, dia 25 por volta das 11h30 a Policia Militar de Concórdia recebeu uma informação anônima de que um veículo Gol, possivelmente clonado, estaria circulando nas proximidades do Bairro São Cristovão. Uma guarnição foi deslocada averiguar a situação e com apoio da Policia Rodoviária Federal abordaram o veiculo em frente ao posto da PRF, na BR 153.

O veículo, com placas IXG 2387, da cidade de Rio Grande-RS, estava com o CRLV com suspeita de ser falso. Após uma verificação no veiculo foi constatado que o veículo estava com a documentação de alterada. Segundo informações dos policiais, o número do chassi e do motor estava adulterado.

Também foi encontrado em um plástico, atrás da placa traseira do veículo, uma cópia de um documento de um veículo idêntico, mas de placas PXV 5722, com registro de furto no estado de Minas Gerais.

Segundo o que foi constatado por policiais, em conversa com o com o condutor, o mesmo alegou ter comprado o veículo em Rio do Sul-SC por R$ 8.000,00. O condutor foi conduzido à Central de Polícia para esclarecimentos. Além da PM e PRF, trabalharam nesta ocorrência A PMRv e PC.

(Com informações do repórter André Krüger).