Um caminhoneiro ficou levemente ferido em um acidente na BR 153, no município de Irani. O acidente foi na altura do quilômetro 50 da rodovia. Conforme informações, ele perdeu o controle do veículo e colidiu na defensa. O fato foi na tarde desta quarta-feira, dia 25. No acidente, se envolveu um caminhão VW/Constellation, placas de Curitiba. O motorista, de iniciais C.G.A, de 40 anos, foi socorrido com escoriações no braço,pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. O acidente foi próximo de uma curva.

(Fonte Bombeiros de Irani/Via André Kruger)