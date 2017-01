Informações divulgadas na tarde desta quarta-feira, dia 25, pelo Portal Eder Luiz, de Joaçaba, dão conta de que três Quartéis de Bombeiros na região do 11º Batalhão podem ser fechados por falta de efetivo. A unidade de Piratuba está na lista.

Ainda segundo o Portal Eder Luiz, o tenente coronel Marcos Alves da Silva, comandante dos bombeiros na região, afirma que há risco que os quartéis de Água Doce e Catanduvas também tenham os serviços encerrados. Ele relatou que as queixas com relação a falta de efetivo começaram há mais de dois anos e alguns pedidos para a realização de concursos de novos bombeiros foram feitos, porém, diante da situação complicada enfrentada pelo estado foi necessário aguardar e até então nenhuma providência foi tomada. “Para dar uma força fizemos a nossa parte e temos trabalhado com o que tem, mas a situação está se tornando insustentável. Paralelo a isso, enquanto nós precisamos esperar outros órgãos públicos que alegaram o mesmo problema tiveram a realização de editais e a formação de novos agentes. Sentimos um pouco de descaso com a nossa instituição”, afirmou o tenente coronel Marcos.

PIRATUBA:

Na tarde desta quinta-feira, dia 26, os Bombeiros de Piratuba vão se reunir com os prefeitos dos municípios atendidos pela guarnição. O objetivo é buscar apoio das Prefeituras na busca de uma solução.

O Corpo de Bombeiros de Piratuba completou sete anos de atuação em dezembro de 2016. De acordo com dados da Guarnição, neste período foram cerca de cinco mil ocorrências registradas. Atualmente a guarnição conta com 12 bombeiros. São sete Militares e cinco Civis.