A Sicredi também confirmou sua renovação para o ano de 2017 e já aproveitou o momento para informar e assinar também para o ano de 2018, esta será a terceira temporada da parceria entre ACF e Sicredi.

A parceria, que teve início em 2015 segue crescendo e a Sicredi por confiar no projeto e entender o retorno que tem, renovou seu patrocínio para o ano de 2017 e já garantiu também sua presença em 2018. Para os dois próximos anos a cooperativa seguirá apoiando a ACF também em ações sociais na cidade (bairros e escolas), além das que já faz dentro do ginásio com a distribuição de brindes, entre outros.

“Sabemos da força que a ACF tem na região e quanto é respeitada pelo trabalho sério que vem desempenhando desde a sua fundação, por acreditar neste projeto nós temos orgulho em fazer parte do grupo de patrocinadores. Para a Sicredi é fundamental para firmar a marca em Concórdia e como objetivo principal contribuir com as iniciativas locais prestigiando nossa cidade através do esporte", destaca Cleimar Carniel, gerente da unidade de Concórdia.

Para a ACF a parceria da Sicredi como todas as demais é muito importante, por ser um patrocinador que tem em seu dna o crescimento através da união de forças, e juntos esta parceria trará bons frutos.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF).