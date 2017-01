O policial militar e bombeiro voluntário Gilberto João Chaves terá a responsabilidade de presidir a Comissão Municipal de Defesa Civil de Concórdia (COMDEC). Com amplo conhecimento técnico e operacional ele, que foi nomeado na última segunda-feira, 23, já elenca as prioridades da Comissão que conta com mais cinco integrantes, além dos Conselhos Técnico e Comunitário, que são preenchidos por membros estabelecidos conforme legislação. Segundo Gilberto, neste primeiro momento – primeiros 30 dias -, a prioridade será elaborar um Plano de Atendimento a Desastres.

“A Defesa Civil tem como atribuição principal trabalhar a área preventiva, mas precisamos estar preparados para qualquer eventualidade”, destaca o presidente. Em um segundo momento, o objetivo é buscar alteração da legislação para que a Defesa Civil não seja apenas uma Comissão, mas que também possa contar com uma Coordenação e um Fundo. “As três organizações – Comissão, Coordenação e Fundo - compõem um sistema de Defesa Civil e isso seria o ideal”, declara Gilberto, que realizou um trabalho de pesquisa sobre proteção a desastres naturais para a conclusão de seu curso de graduação e também na pós-graduação. A proposta dos novos nomeados é trabalhar também um Plano de Atendimento.

O grupo, que trabalhará de forma voluntária, se reunirá uma vez por mês, em dia da semana a ser ainda estabelecido pelos integrantes. Além de Giberto, os demais membros que compõem a diretoria na parte da presidência são: o secretário Daniel Faganello e os membros titulares Amarildo Francisco Candiago, Juliano Andrei Camillo e Pedro Warnava. Todos com conhecimento técnico e operacional.

(Fonte: Édila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)