Um caso chamou a atenção no setor policial na tarde desta quarta-feira, dia 25. Homem suspeito de cometer furto é liberado depois de prestar depoimento na Central de Polícia Civil de Concórdia. Conforme informações, o indivíduo cometeu furto em um estabelecimento, ação que foi flagrada pelas Câmeras de Monitoramento da loja. A PM foi acionada, fez a identificação do suspeito pelas imagens, iniciou as buscas e prendeu o suspeito pouco tempo depois.

O mesmo foi conduzido para a Central de Polícia e, em seguida, liberado.

O homem suspeito pelo furto, de iniciais N.M, de 36 anos, também é apontado como responsável por uma série de furtos e arrombamentos em Concórdia, nas últimas semanas.

Na ação desta tarde, ele invadiu um bar, localizado na Rua Adolfo Konder. Após entrar no estabelecimento, ele foi direto ao caixa na intenção de levar dinheiro. No entanto, como não encontrou, ele acabou furtando apenas uma chave de um veículo.

(Com informações do repórter André Krüger).