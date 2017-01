Acidente com vítima fatal na BR 153 entre Irani e Água Doce

Um acidente com vítima fatal foi registrado na região da Campina da Alegria, na BR 153, na manhã desta quinta-feira, dia 26. Conforme informações preliminares, o acidente envolveu uma caminhonete e uma carreta.

O acidente foi no KM 50 da rodovia. O motorista da caminhonete, placas de Ponta Grossa, ficou preso nas ferragens e foi a óbito no local do acidente. Uma carreta tanque foi o outro veículo que se envolveu neste acidente.

O fato está sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani e pelo Corpo de Bombeiros Militares de Água Doce. A Polícia Rodoviária Federal de Concórdia está no local fazendo o levantamento do acidente. O trânsito está lendo na região.

(Com informações do repórter André Krüger).