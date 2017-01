Um homem, que estava descumprindo pena condicional, foi flagrado pela Polícia Militar, em Concórdia. O fato foi registrado nos primeiros minutos desta quinta-feira, dia 26, no bairro Vista Alegre. A PM realizava rondas e abordou F.L.D.O, de 37 anos. Nesse momento, o suspeito jogou um objeto em um terreno cercado. De acordo com ele, seria um baseado, mas a PM realizou buscas no sentido de localizá-lo e não obteve êxito.

Durante averiguação, constatou-se que o suspeito estava em regime de prisão domiciliar, portanto, em situação irregular, uma vez que deveria estar recolhido em sua residência no período noturno. A PM lavrou um boletim de ocorrência em desfavor do mesmo e liberando-o em seguida.

(Com informações do repórter André Krüger).